Vaccino: a Milano al via le somministrazioni ai senza dimora (3)

- "L'operazione 'On the road', grazie alla collaborazione tra Comune di Milano, Ats, Regione Lombardia e le tante realtà di volontariato che intervengono instancabilmente in città, di giorno e di notte e che ringrazio, è il segno concreto dell'importanza delle reti e delle alleanze che ci permettono di essere più forti di quanto saremmo se ci muovessimo da soli" interviene in una nota l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti. "Nelle grandi città rischiamo di avere situazioni sommerse e difficilmente visibili, persone che restano nell'ombra e che fatichiamo a raggiungere. La tutela e la protezione delle donne e degli uomini che vivono per strada chiedono di muoversi e di lavorare insieme, senza fare distinzioni ed evitando inutili strumentalizzazioni. Riconoscere il problema e intervenire per affrontarlo e gestirlo è il modo in cui devono operare le istituzioni pubbliche. Fare finta che non ci sia o pensare di risolverlo spostandolo o addirittura cancellandolo è totalmente irresponsabile". L'idea di procedere con un numero giornaliero limitato di dosi è motivata dalla complessità dell'operazione, sia dal punto di vista dell'accompagnamento, comprese le correlate attività di informazione, verifica e controlli, sia da quello tecnico, della stessa corretta conservazione del vaccino che necessita di appositi contenitori termici (si conserva a 2-8 gradi). (Com)