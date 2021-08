Sardegna: a Cagliari raddoppiano le multe contro i furbetti dell'immondizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 280 verbali, il doppio rispetto a quelli dell'anno scorso, elevati contro i cosiddetti "furbetti" dell'immondizia. Li ha elevati la Polizia Municipale di Cagliari nei primi sei mesi dell'anno. Di questi, il 35 per cento è stato compilato per il conferimento di rifiuti non conformi, il 30 per cento per non aver rispettato orari e giorni di esposizione, il 20 per cento per gli abbandoni di rifiuti generici e il 15 per cento per altre violazioni, come l'uso di bidoni altrui, il danneggiamento dei mastelli stessi e altre modalità vietate dal regolamento comunale. "A novembre scorso sono stati abbandonati circa 300 metri cubi di immondizia al mese, la quantità è scesa a circa 150 metri cubi – ha detto l'assessore all'Ambiente del Comune di Cagliari, Alessandro Guarracino – un risultato ottenuto grazie all'intensificazione dei controlli effettuati per contrastare il conferimento abusivo. Non ci sono più le mega discariche. Ora meno persone abbandonano i rifiuti e ciò è dovuto da un lato al sistema di controlli capillari in tutta Cagliari, dall'altro alla sensibilità dei cittadini". I controlli sono stati resi possibili grazie alle telecamere. La videosorveglianza sarà presto installata anche nei quartieri di Marina e Stampace. Risultati, quelli resi noti dalla Giunta Comunale cagliaritana, contestati dalla minoranza di centro-sinistra che con Francesca Mulas, vice-presidente della Commissione Ambiente, che ha evidenziato come "la città è più sporca che mai, non bastano le multe e gli agenti assegnati al servizio sono troppo pochi per un'azione efficace di controllo". (Rsc)