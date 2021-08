Cina: Pechino contesta "Bbc" per approfondimento sul nome di Taiwan alle Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata cinese nel Regno Unito ha contestato un servizio dell'emittente britannica "Bbc" sulla "controversia del nome" della squadra olimpica di Taiwan a Tokyo. "La Cina si oppone fermamente al continuo sforzo della 'Bbc' di rendere sensazionale la questione della squadra 'Taipei cinese' alle Olimpiadi di Tokyo", ha dichiarato un portavoce dell'ambasciata a Londra. La Cina "esorta vivamente questi media a seguire il consenso internazionale e la condotta professionale, a smettere di politicizzare lo sport e a interrompere l'interferenza con i Giochi olimpici", ha aggiunto il portavoce. In nome del principio della "Cina unica", Taiwan "è una parte inalienabile del territorio cinese e la Repubblica popolare cinese è l'unico governo legale a rappresentare l'isola", ha affermato il portavoce. Le dichiarazioni sono giunte a seguito di un approfondimento in cui la "Bbc" ha spiegato la storia e le variazioni del nome ufficiale della squadra olimpica di Taiwan, ora nota come "Taipei cinese", attraverso un'analisi del linguaggio dei media statali ed esteri. (segue) (Cip)