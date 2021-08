Cina: Pechino contesta "Bbc" per approfondimento sul nome di Taiwan alle Olimpiadi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bandiera di rappresentanza degli atleti taiwanesi alle Olimpiadi, invece della bandiera ufficiale rossa e blu, è una bandiera bianca con gli anelli olimpici, la "bandiera dei fiori di pruno". In caso di podio, è questa la bandiera olimpica a essere issata e in sostituzione dell'inno nazionale taiwanese viene suonata una canzone alzabandiera tradizionale degli anni Trenta. Nonostante sia una democrazia autogovernata di 23 milioni di persone con i propri confini, valuta e governo, lo status di Taiwan rimane controverso. Dopo la fine della guerra civile cinese del 1949, il partito d'opposizione cinese Kuomintang (Kmt) si allontanò dalla Cina continentale e si insediò a Taiwan, mentre le forze del Partito comunista cinese (Pcc) di Mao Zedong fondarono la Repubblica popolare cinese (Rpc) sulla terraferma. Il governo di Pechino, che considera l'isola come parte del suo territorio come regione di una "Cina unica", nonostante l'isola si proclami indipendente sin dalla fine della guerra civile cinese nel 1949, si impegna a portare l'isola sotto il suo controllo con ogni mezzo necessario, inclusa l'acquisizione militare. (Cip)