Milano: Carabinieri arrestano 47 enne per spari con kalashnikov contro una villetta

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Legnano hanno notificato, a un 47enne italiano (detto il gorilla), pregiudicato, nullafacente, attualmente detenuto nel carcere di Busto Arsizio (Va), un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per porto illegale di armi da fuoco e minaccia. L'uomo è ritenuto responsabile dell'attentato avvenuto a Robecchetto con Induno (Mi) contro l'abitazione di un 69enne italiano, pensionato, quando il 10 maggio 2021 alle ore 00.05 furono esplosi 10 colpi cal. 7,62X39. Nel corso delle attività tecniche d'indagine, il 22 maggio 2021, "il gorilla" è statoarrestato in quanto sorpreso con un revolver calibro 38 con matricola abrasa e 57 proiettili, nonché ulteriori 14 proiettili cal.7,65, il tutto detenuto illegalmente presso la propria abitazione.