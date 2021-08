Roma: rubavano borse a turisti distratti al ristorante, 4 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poliziotti della Sezione Volanti e quelli dell'Ispettorato Viminale hanno arrestato M.A., 20enne belga, responsabile di furto con destrezza. Il giovane, insieme ad un complice poi fuggito, aveva appena rubato il borsello ad una coppia di turisti seduti all'interno di un ristorante in via Urbania. Inizialmente rincorsi dal cameriere, che si era reso conto del furto, uno dei due malviventi è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato che, in servizio per il controllo del territorio, erano stati richiamati dalle urla del cameriere che gridava:" A ladro a ladro". In zona Viminale invece, precisamente in via Manin, tre persone sono finite in manette per furto pluriaggravato in concorso tra loro. I fatti risalgono a ieri quando la vittima, seduta ad un tavolo intenta a pranzare, non si è accorta che un uomo ed una donna, con l'aiuto di un terzo complice, dopo una serie di movimenti studiati e collaudati, sono riusciti a sottrargli lo zaino appeso alla spalliera della sedia con all'interno il portafoglio contenente 60 euro ed altri effetti personali. Dopo aver acquisito la denuncia da parte della vittima, i poliziotti del commissariato Viminale, hanno immediatamente visionato le telecamere di zona e, in brevissimo tempo, sono riusciti a localizzare i malviventi bloccandoli. I tre, identificati per S.N. 31enne libico, K.W. 36enne e L.M. 31enne entrambi algerini, accompagnati negli uffici di polizia, sono stati arrestati. (Rer)