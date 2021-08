Israele: sette Paesi si oppongono ad adesione come osservatore Unione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette Paesi africani, fra cui l’Algeria e l’Egitto, si sono opposti ufficialmente alla decisione del presidente della Commissione dell’Unione africana (Ua) di accogliere Israele come membro osservatore in seno all’Unione. Si tratta di Algeria, Egitto, Comore, Tunisia, Gibuti, Mauritania e Libia, che hanno formulato un’iniziativa congiunta per contestare la decisione, assunta lo scorso 22 luglio. In una nota verbale emanata congiuntamente dalle ambasciate delle sette missioni permanenti presso l’Ua, i Paesi comunicano la loro opposizione alla recente decisione del presidente della Commissione. “Desideriamo avvisare la Commissione della nostra opposizione alla decisione sensibile di carattere politico del suo presidente, ovvero la concessione dello status di osservatore presso l’Ua a Israele”, si legge nella nota. Al riguardo, i sette Paesi sottolineano che “le decisioni dell’Ua, da tempo chiare, hanno espresso la sua posizione costante a favore della causa palestinese e contro tutte le pratiche israeliane nei confronti del popolo palestinese fratello, contrarie allo stesso interesse superiore, ai valori, agli ideali e alle decisioni dell’organizzazione panafricana”. Già lo scorso 25 luglio la diplomazia algerina aveva reagito qualificando la decisione come “presa senza il beneficio di ampie consultazioni con tutti gli Stati membri”. (Ala)