- Il sistema camerale “è al servizio del governo del Paese. Siamo in una fase ancora transitoria di una riforma che non è del tutto compiuta e sulla quale stiamo assistendo a dei colpi di coda”. Lo ha affermato Andrea Prete, presidente di Unioncamere, in occasione della presentazione del rapporto "Io sono cultura".(Rin)