Roma: allo Spallanzani ricoverati 10 libici con malaria dopo viaggio in Nigeria (2)

- Pochi giorni fa, un calciatore della nazionale libica, Ayman al Naqirish, è morto di malaria dopo che la squadra ha partecipato al Campionato africano di calcio a cinque in Nigeria. L’uomo era stato trasportato d’urgenza in aereo a Tunisi prima di perdere la vita. Secondo un comunicato della Federcalcio libica, pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, diversi calciatori sono risultati affetti da malaria dopo il ritorno della squadra dal Paese africano, e dopo le analisi e i test necessari le condizioni sanitarie del gruppo sono risultate essere perlopiù buone, a eccezione di due giocatori, uno dei quali ha appunto perso la vita. Secondo la nota, i responsabili della Federazione avevano assunto tutte le misure necessarie prima del viaggio, e il Centro nazionale per il controllo delle malattie aveva negato il bisogno di avviare qualsiasi profilassi durante il viaggio in Nigeria. (Rer)