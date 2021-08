Ue-Usa: von der Leyen, Washington revochi restrizioni viaggi per cittadini europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti revochino il divieto di viaggio per i cittadini dell'Unione europea. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista al gruppo editoriale tedesco “Rnd”. "La situazione epidemiologica negli Stati Uniti e nell'Ue oggi è molto simile. Dobbiamo risolvere il problema il prima possibile ed essere in contatto con i nostri amici statunitensi. Questo fatto non deve protrarsi per settimane", ha detto von der Leyen. (Geb)