Stadio Roma: Matone, la revoca di Tor di Valle è l'emblema del fallimento

- "La revoca della delibera sullo stadio della Roma è l'ennesimo fallimento di questa amministrazione. Farlo passare per un successo è impensabile". Lo ha dichiarato Simonetta Matone, candidato prosindaco al Campidoglio e capolista consigliere comunale Lega per il centrodestra unito. "Le chiacchiere stanno a zero. Dopo otto anni le giunte che si sono alternate a Roma non sono riuscite a posare una pietra ma ad alimentare soltanto ricorsi e procedimenti giudiziari. I progetti per il nuovo Stadio della Roma ci sono, vanno esaminati con attenzione e calati nella realtà cittadina. Ci sono anche alternative su dove costruirlo. Le zone dove lo Stadio potrà nascere dovranno avere comunque una sola caratteristica fondamentale: integrarsi con il territorio per fare da volano alla creazione di tanti impianti sportivi dove mancano luoghi di aggregazione per giovani e non più giovani. Questa è la funzione sociale dello sport. Alla fase di sviluppo le grandi realtà capitoline del calcio. Roma e Lazio,non possono tirarsi indietro. La nuova amministrazione del Campidoglio dovrà fare la sua parte senza ritardi o tentennamenti". (Com)