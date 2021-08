Clima: von der Leyen, sugli obiettivi prefissati dall'Ue non si torna più indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può tornare indietro rispetto agli obiettivi concordati dalle istituzioni europee sul riscaldamento climatico, ovvero la riduzione delle emissioni di C02 del 55 per cento entro il 2030. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un’intervista al gruppo editoriale tedesco “Rnd”. “Nessuno può tornare indietro ora. Si può ancora discutere molto sul come, ma non più sul se. Il cambiamento climatico è ormai palpabile per tutti ed è presente da tempo. In Canada, le temperature salgono a 50 gradi. In Germania e nei paesi del Benelux stiamo assistendo a inondazioni senza precedenti. In Siberia, il permafrost si sta sciogliendo”, ha detto von der Leyen. “Si tratta di realtà globali che nessuno può evitare e che sentiamo sempre di più nella nostra quotidianità. Quando si tratta di cambiamento climatico, sono sempre stata convinta dalla scienza e dalla natura stessa”, ha aggiunto la presidente. “Sono fiduciosa che sempre più regioni industriali in tutto il mondo si prefiggeranno obiettivi climatici ambiziosi. Abbiamo aspettato tutti insieme per troppo tempo. Voglio che l'Ue diventi globale ora. Il cambiamento sarà estenuante, anche questo è vero. Ma se non facciamo nulla, i costi alla fine saranno ancora più alti. L'Europa ha tutto ciò di cui ha bisogno per avere successo”, ha detto von der Leyen. (Geb)