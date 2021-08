Lavoro: Rizzotti (FI), impegno dg Mantoan su precari Agenas, meglio tardi che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quasi un anno "di battaglie estenuanti, decine di emendamenti e diversi presidi dei lavoratori, finalmente il direttore generale di Agenas, Domenico Mantoan, oggi ha preso pubblicamente l’impegno per risolvere una paradossale e spiacevole situazione reintegrando i 70 precari dell'Agenzia. Meglio tardi che mai”. Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Maria Rizzotti, dopo l’audizione del direttore generale di Agenas in Commissione Sanità sul potenziamento e la riqualificazione della medicina territoriale in epoca post-covid. "Ora auspico che alle parole seguano i fatti e anche velocemente - aggiunge la senatrice - perché il Pnrr impone tempi stretti e obiettivi ambiziosi, perseguibili solamente con una squadra forte, composta da professionisti preparati e con esperienza pluriennale nei vari settori della sanità pubblica". Per l'esponente azzurro "recuperare i 70 precari metterebbe Agenas nelle condizioni di correre per realizzare nei tempi quanto illustrato oggi dallo stesso Mantoan e restituirebbe serenità a 70 famiglie. Le soluzioni amministrative per garantire il personale precario si trovano, quando ci sono una forte volontà e solide basi economiche. Basti guardare alla proroga dei precari Aifa e dei navigator” conclude la senatrice. (Com)