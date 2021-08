Lituania: il Paese inizia a respingere i migranti al confine con la Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lituania ha iniziato a respingere i migranti provenienti dalla Bielorussia. Lo afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Il direttore della guardia di frontiera, Rustamas Liubajevas, ha riferito che i respingimenti sono cominciati dalla mezzanotte di martedì e “a oltre cento migranti è stato impedito l’ingresso nel territorio lituano”. In seguito ha parlato di 180 migranti, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa baltica “Bns”. Da giugno la Lituania ha osservato un afflusso insolito di oltre 3 mila migranti dall’Iraq e altri 39 Paesi asiatici e africani. La ministra dell’Interno di Vilnius, Agne Bilotaite, ha firmato lunedì un decreto per consentire alle autorità alla frontiera di fermare i migranti e indirizzarli alle missioni diplomatiche. La ministra ha spiegato all’emittente “Lrt” che la misura è permessa dai trattati internazionali a patto che sia provvisoria e che ai richiedenti asilo vengano mostrate strade alternative. Il suo dicastero ha anche pubblicato un video che mostrerebbe le prove del coinvolgimento delle autorità bielorusse nella promozione dell’immigrazione verso la Lituania. Il video mostra guardie di frontiera bielorusse che accompagnano i migranti nei pressi del confine. L’agenzia europea Frontex riferisce che il video è stato girato da un elicottero della Lettonia e messo a disposizione dell’agenzia in Lituania. (Sts)