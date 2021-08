Cina: von der Leyen, anche Pechino vuole crescita rispettosa di clima e ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Cina preferisce ottenere una crescita ma nel rispetto di politiche sostenibili e volte a contrastare il cambiamento climatico. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un’intervista al gruppo editoriale tedesco “Rnd”. “Non bisogna sottovalutare la pressione che la Cina sta già subendo dal cambiamento climatico. Basti pensare all'enorme smog nelle città cinesi. Si pensi anche alle recenti inondazioni nell'area dell'Henan”, ha detto von der Leyen. “Il Green Deal europeo innesca un'enorme ondata di investimenti. Solo livello dell'Ue contribuirà con 500 miliardi di euro nei prossimi anni, oltre a finanziamenti nazionali e denaro da investitori privati. Dobbiamo utilizzare questo slancio per la nostra posizione di mercato globale. Voglio che l'Ue esporti le tecnologie climatiche e ambientali del futuro in Cina, non il contrario”, ha aggiunto la presidente della Commissione europea. “Dobbiamo ovviamente proteggere i nostri investimenti nelle tecnologie pulite. Ecco perché introdurremo un meccanismo di adeguamento alle frontiere. Le aziende che vogliono importare prodotti inquinanti devono pagare un risarcimento. Se produci anche in modo rispettoso del clima, invece non sarà necessario. Quindi le emissioni di CO2 avranno un prezzo, in un modo o nell'altro”, ha spiegato von der Leyen. (segue) (Geb)