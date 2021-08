Cina: von der Leyen, anche Pechino vuole crescita rispettosa di clima e ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo rispettare le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio. Ma la discussione globale sta già andando nella giusta direzione. Sempre più Paesi hanno compreso che il meccanismo dell'Ue è più che altro un invito a imitarci. Noi europei diciamo: preferiremmo non raccogliere denaro con i dazi alle frontiere, ma preferiremmo una produzione in modo rispettoso del clima altrove. L'Ue rimarrà sempre aperta, ma il clima vincerà solo se tutti contribuiranno a proteggerlo”, ha detto la presidente della Commissione europea, che è convinta anche dell’apporto degli Stati Uniti in quest’ambito. “Con il nuovo presidente Joe Biden molto è già cambiato in meglio. Gli Stati Uniti hanno nuovamente fissato i propri obiettivi climatici, ad aprile hanno tenuto un vertice virtuale della ‘Giornata della Terra’ con i più importanti capi di stato e di governo. Ora è importante che i nostri amici statunitensi facciano come fa l'Ue e spieghino nel dettaglio il loro piano per la neutralità climatica”, ha detto la presidente. (Geb)