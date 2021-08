Cina: Wang, "Asean+3 spina dorsale della cooperazione in Asia orientale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dieci Paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) dovrebbero collaborare con i tre membri di Asean+3 (Cina, Giappone, Corea del Sud) per promuovere la ripresa economica generale e migliorare le capacità di risposta alla pandemia di Covid-19. Lo ha affermato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso della 22ma riunione ministeriale dell'Asean+3 tenuta ieri in collegamento video. "I dieci membri dell'Asean, insieme a Cina, Giappone e Corea del Sud, sono la spina dorsale della cooperazione in Asia orientale", ha sottolineato Wang. Il ministro cinese ha anche esortato i partecipanti a cogliere il 25mo anniversario del meccanismo di cooperazione Asean+3, che cadrà il prossimo anno, come un'opportunità per formulare un piano di lavoro 2023-2027 per "servire meglio gli obiettivi condivisi della comunità dell'Asia orientale". L'Asean, con sede a Giacarta, è un'organizzazione creata allo scopo di contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale dei paesi del Sud-est asiatico. Fu fondata nel 1967 da Filippine, Indonesia, Malesia, Singapore e Thailandia, cui si sono aggiunti Brunei nel 1984, Vietnam nel 1995, Laos e Myanmar nel 1997 e Cambogia nel 1999. (segue) (Cip)