Piemonte: i comuni montani, "riaprire al più presto il pronto soccorso dell'ospedale di Cuorgné"

- "Sono certo che l'Asl To4 potrà riaprire al più presto il pronto soccorso dell'ospedale di Cuorgné, come chiesto a gran voce da tutti i sindaci del Canavese". Lo afferma il presidente di Uncem Piemonte, Roberto Colombero, sulla chiusura prolungata del presidio sanitario piemontese. Il rappresentante dei comuni montani ha richiamato poi l'importanza del pronto soccorso dell'ospedale di Cuorgné: "E' importantissimo per un bacino d'utenza vasto che tocca moltissime aree montane delle valli canavesane. Pianificare un nuovo modello di sanità di prossimità, come ci ha insegnato l'esperienza pandemica, è necessario e strategico". (Rpi)