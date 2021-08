Germania: presidente Commissione vaccini, no a inoculazioni su minori senza dati scientifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione permanente per i vaccini tedesca (Stiko), Thomas Mertens, è tornato sulla decisione di non approvare la vaccinazione anti Covid agli adolescenti, difendendone la bontà della scelta. "Non possiamo rilasciare una raccomandazione generale finché ci mancano i dati necessari", ha detto Mertens in un'intervista a "Spiegel". Secondo il virologo, fino ad ora non ci sarebbero dati sufficienti sui potenziali problemi di salute legati alla vaccinazione dei giovani dai 12 ai 17 anni. Mertens ha aggiunto che la Stiko potrebbe eventualmente cambiare la sua decisione ma non sulla base delle richieste della politica. Mertens ha esortato il maggior numero possibile di adulti tra i 18 e i 59 anni a farsi vaccinare. "Questo ridurrebbe significativamente la gravità della quarta ondata di infezione da coronavirus. Vaccinare i bambini può attirare più attenzione dei media, ma si rivelerà meno efficace dal punto di vista epidemiologico", ha aggiunto. Non è la prima volta che la Commissione e il Parlamento sono in disaccordo su come gestire la pandemia di coronavirus. All'inizio della primavera, Stiki ha affermato che il vaccino Astra-Zeneca dovrebbe essere somministrato solo a determinati gruppi di età. Allo stesso modo, raccomandava di somministrare il vaccino Johnson&Johnson solo alle fasce di popolazione più anziane. I legislatori tedeschi, tuttavia, hanno approvato il vaccino anche per i più giovani. (Geb)