Lazio: Mulè su attacco hacker, non è 11 settembre della cybersicurezza

- "Tanto tuonò che piovve e per ripararsi da questa pioggia non abbiamo né tetti robusti né ombrelli resistenti. Usciamo da un equivoco: questo non è l'11 settembre della cybersicurezza, siamo davanti ad un atto di natura criminale legato alla richiesta di denaro": lo afferma il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, in un'intervista a 'Il Giornale'. "L'attacco alla regione Lazio - prosegue Mulè - non è niente di nuovo né di inedito. Negli ultimi anni, mesi, settimane si sono verificati in Europa attacchi a strutture sanitarie inglesi, scozzesi, irlandesi e tedesche. L'istituzione dell'Agenzia Nazionale sarà finalmente il primo passo per riordinare le nostre attività cibernetiche. Però attenzione, non dobbiamo aver paura di parlare di contrattacco qualora si abbia la certezza del mandante, altrimenti potremmo solo difenderci e questi criminali resteranno impuniti. Per questo insisto sulla necessità di creare una task force che si dedichi a seguire i riscatti per arrivare agli esecutori materiali degli attacchi". (Rin)