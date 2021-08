Droga: De Corato, provvedimenti questore dimostrano che problema al boschetto di Rogoredo permane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 35 nuovi provvedimenti di prevenzione emessi dal Questore di Milano verso spacciatori e consumatori abituali di sostanze stupefacenti nell'area del boschetto di Rogoredo inquadrano bene cosa sia ancora quell'area. Il problema non è ancora risolto questo a dirlo parlano i fatti. Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, commentando i provvedimenti presi dal questore verso persone che frequentavano l'area del Boschetto di Rogoredo. "Il Sindaco e la sua maggioranza - prosegue De Corato - vogliono farci credere che sia un'oasi naturalistica la verità è un'altra. Troppe persone con problemi di tossicodipendenza trovano ancora in quell'area spacciatori pronti a vendergli le sostanze stupefacenti”. " Non c'è la volontà politica da parte dell'attuale maggioranza di risolvere il problema, durante l'assestamento di bilancio avevo proposto, con un emendamento bocciato dalla maggioranza, la recinzione e la videosorveglianza di tutta l'area", conclude De Corato. (Com)