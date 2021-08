Argentina: Covid, annunciate tre milioni di seconde dosi di Sputnik entro agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina potrà contare entro il mese di agosto su tre milioni di seconde dosi del vaccino Sputnik V prodotte nel paese dal laboratorio Richmond. Lo ha reso noto il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) dopo aver confermato che i campioni sviluppati a Buenos Aires e inviati a Mosca hanno superato il necessario test di qualità. "L'inizio della produzione locale del secondo componente del vaccino Sputnik V è un esempio importante della cooperazione tecnologica tra i due paesi" si legge nel comunicato, dove si precisa che un primo lotto di 150 mila dosi verrà già distribuito questa settimana. L'Argentina ha iniziato il programma di immunizzazione con la prima dose del farmaco russo il 29 dicembre del 2020 ma a causa dei ritardi nella produzione in Russia attualmente sono ancora 2,7 milioni le persone, principalmente maggiori di 60 anni, in attesa della seconda dose. (segue) (Abu)