Argentina: Covid, annunciate tre milioni di seconde dosi di Sputnik entro agosto (2)

- L'annuncio mette fine a una controversia tra Buenos Aires e Mosca che aveva preso dimensione pubblica con la filtrazione alla stampa di una email inviata il 7 luglio dal consigliere presidenziale argentino, Cecilia Nicolini, al rappresentante del Rdif, Anatoly Braverman, nella quale si lamentava per i "gravi ritardi" nell'approvvigionamento delle seconde dosi del vaccino Sputnik V e avvertiva la direzione del Fondo russo della possibilità di rescindere gli accordi per l'acquisto e la produzione locale del farmaco sviluppato dal laboratorio Gamaleya. "Fino ad alcuni mesi fa erano comprensibili le difficoltà di produzione, ma adesso, sette mesi dopo, continuano ad esserci gravi ritardi mentre riceviamo dosi da altri fornitori in modo regolare con cronoprogrammi che si compiono" affermava Nicolini. (segue) (Abu)