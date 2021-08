Argentina: Covid, annunciate tre milioni di seconde dosi di Sputnik entro agosto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires faceva presente in questo modo a Mosca l'urgenza di poter completare lo schema di immunizzazione delle 2,7 milioni di persone già vaccinate con la prima dose di Sputnik V per le quali era già trascorso l'intervallo di 90 giorni previsto per il somministro del richiamo. La stessa Nicolini aveva poi riconosciuto l'autenticità del documento nel quale definiva inoltre come "critica" la situazione del Paese in relazione alla carenza del 2do componente del vaccino Sputnik V e al pericolo rappresentato dall'imminente arrivo di una ondata di contagi a causa della variante Delta del virus. "A questo punto", minacciava quindi Nicolini, "tutto il contratto corre il rischio di essere cancellato pubblicamente". (segue) (Abu)