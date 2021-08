Argentina: Covid, annunciate tre milioni di seconde dosi di Sputnik entro agosto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati ufficiali in Argentina sono state somministrate in totale 32.695.882 dosi dei quattro vaccini attualmente autorizzati, che oltre a Sputnik V, sono Sinopharm, AstraZeneca e Moderna. Il 55,31 per cento della popolazione, equivalente a 25.337.678 di persone, ha già ricevuto la prima dose, mentre con le due dosi è stato vaccinato il 16,06 per cento della popolazione, equivalente a 7.358.204 di persone. Nelle ultime 24 ore 11.183 nuovi contagi e 274 decessi. Dall'inizio della pandemia il numero dei casi è di 4.947.030 mentre le vittime della covid-19 sono 106.045. Ancora elevato il numero dei casi attivi, con 246.112 persone attualmente infettate, mentre il livello di occupazione delle terapie intensive è del 53,7 per cento a livello nazionale. (Abu)