Imprese: Maspero Elevatori nel progetto per la nuova spiaggia del Larvotto a Montecarlo

- Da metà luglio, gli spostamenti dalla Promenade Princesse Grace Avenue alla spiaggia del Larvotto, nel Principato di Monaco, sono facilitati grazie agli speciali ascensori di Maspero Elevatori. Lo rende noto un comunicato. L’azienda italiana ha collaborato infatti al progetto di riqualificazione dell’unica spiaggia pubblica del Principato, curata da Renzo Piano Building Workshop per la Municipalità di Montecarlo, realizzando 6 ascensori, di cui 4 panoramici. “Con questa commessa rinnoviamo la nostra collaborazione con il grande architetto Renzo Piano, per il quale abbiamo sviluppato e realizzato negli anni diverse soluzioni tailor-made. La più recente riguarda gli ascensori e gli impianti elevatori per il Ges 2 di Mosca, il nuovo Museo di Arte Contemporanea in fase di ultimazione - commenta Andrea Maspero, Amministratore delegato di Maspero Elevatori. – Per il progetto della spiaggia del Larvotto abbiamo studiato e realizzato impianti ad hoc, altamente resistenti all’ambiente salino e al vento e adeguati al trasporto pubblico, sia in termini di traffico che di numerose sollecitazioni. In particolare si tratta di quattro ascensori panoramici in cristallo stratificato, e di due impianti di servizio per l’accesso ai parcheggi, per consentire al pubblico di muoversi nell’area".(Com)