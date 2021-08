Energia: Esg Reporting Awards, A2A prima per miglior report di sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

A2a è l'azienda con il miglior report di sostenibilità nella categoria "Energy&Utilities" raggiungendo il primo posto della classifica "Esg Reporting Awards 2021" di Esg Investing Global Markets Media Ltd, financial media company con base in Inghilterra. "La sostenibilità è centrale nella strategia di A2a ed è alla base del progetto di Life Company lanciato con il nuovo Piano Industriale" - dichiara Carlotta Ventura, Direttore Communication, Sustainability e Regional Affairs di A2a - "Questo riconoscimento ci motiva ulteriormente a proseguire nella nostra attività e nel coinvolgere tutti gli stakeholder per condividere gli obiettivi e i risultati raggiunti". Il riconoscimento è legato all'analisi e valutazione, sotto il profilo del sustainability e climate-related reporting, delle aziende quotate di diversi settori in tutto il mondo. La scelta dei vincitori spetta a una giuria indipendente composta da professionisti dei mercati finanziari, accademici ed esperti Esg.