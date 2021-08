Regno Unito: leader laburista, su clima Johnson è “disperso in azione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson è “disperso in azione” alla vigilia di discussioni vitali sul clima. E’ l’opinione del leader dei laburisti, Keir Starmer, per il quale la mancanza di ambizione da parte del primo ministro rischia di determinare il fallimento della Conferenza della Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26). Il quotidiano “The Guardian” riporta le parole di Starmer per le quali il cambiamento climatico sta già provocando “una distopia”. Poiché il Regno Unito sarà padrone di casa del vertice Cop26 di Glasgow a novembre, “il mondo si aspetta che adempia il suo compito”, ha scritto Starmer per il quotidiano, aggiungendo che “non possiamo permetterci di perdere quest’occasione ma temo che lo faremo”. Il leader laburista ha denunciato i ritardi dell’esecutivo nel raggiungere i suoi obiettivi climatici e la decisione di archiviare misure di riduzione delle emissioni come il programma di sovvenzioni per l’isolamento energetico delle abitazioni. “Nel mondo” ci sono “eventi meteorologici che mostrano che la distopia non è all’orizzonte. E’ qui oggi, intorno a noi”, ha detto Starmer. (Rel)