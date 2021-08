Croazia: scontro tifosi della Dinamo Zagabria e Legia Varsavia, auto e locali distrutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono numerosi i danni constatati stamane dalle autorità di Zagabria fra le auto e i locali del quartiere di Dubrava, dopo il violento scontro che ha coinvolto ieri sera circa 200 tifosi della Dinamo Zagabria e della Legia Varsavia. Secondo quanto riferisce il portale croato "Index", un video circolato sui social network mostra alcuni tifosi polacchi seduti in un bar, e i fan della Dinamo che improvvisamente corrono e li attaccano. Altre versioni parlano di un appuntamento concordato via social fra le due tifoserie. Lo scontro è avvenuto nella città dove questa sera si gioca la partita fra le due squadre valida per il terzo turno preliminare di Champions League. Lo scontro si è ben presto trasformato in vera e propria guerriglia urbana con lancio di pietre e di bengala fra le due tifoserie. Secondo le testimonianze raccolte dalla stampa locale, sembra che nessuno sia però rimasto ferito gravemente nello scontro. La polizia, intervenuta per riportare la calma, ha precisato in una breve nota che "gli agenti di polizia erano presenti fin dall'inizio e hanno impedito un possibile scontro di grandi dimensioni. Secondo le informazioni raccolte finora, nessuno è rimasto ferito". (Seb)