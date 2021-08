Sanità: Cgil, Cisl, Uil, necessario confronto più serrato su potenziamento assistenza territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro avuto con il ministro Speranza sullo stato di attuazione del Pnrr per le missioni 6 Salute e 5 Sociale, le segreterie Cgil, Cisl, Uil Confederali, e le loro Federazioni Spi, Fnp, Uilp, Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl e Cgil Medici, Cisl Medici e Uil Medici, "hanno ribadito la necessità di un confronto più serrato per il potenziamento dell'assistenza territoriale con l'adozione di un modello organizzativo per una medicina e un'assistenza socio sanitaria di prossimità evitando frammentazione e fraintendimenti". Lo rende noto un comunicato. "Allo stesso tempo dovranno essere adottate tutte le misure utili a rafforzare il sistema ospedaliero intervenendo sull'aggiornamento tecnologico e sulla reingegnerizzazione delle infrastrutture. Sono state recepite le sollecitazioni avanzate negli incontri precedenti con il ministero per il rilancio dei Distretti sanitari a forte connotazione integrata nei sistemi sociosanitari". (segue) (Com)