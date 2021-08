Rifiuti: Latina, da Regione Lazio via libera a impianto di biometano a Cisterna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto presentato dalla società Rifuture S.r.l. per la costruzione e l’esercizio nel Comune di Cisterna di Latina (LT) di un impianto di produzione di biometano liquefatto e compost di qualità dai rifiuti organici provenienti della raccolta differenziata, ha ottenuto, nel corrente mese di luglio, la determina con parere positivo di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) da parte dell’Area di V.I.A. della Regione Lazio, all’interno del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.). Un passaggio fondamentale necessario per il perfezionamento dell’autorizzazione per l’avvio dei lavori di costruzione dell’impianto. La società Rifuture S.r.l., per il 60 per cento di proprietà di Greenthesis Group e per il 40 per cento del Gruppo Marini Impianti Industriali, prevede la costruzione di un impianto dedicato alla produzione di biometano liquefatto destinato all’autotrazione derivante dalla raffinazione del biogas, ottenuto attraverso la digestione anaerobica della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (Forsu), oltre alla produzione di compost di qualità (ammendante) destinato al settore agricolo, quest’ultimo ottenuto dal trattamento aerobico del digestato solido e del rifiuto verde urbano. (segue) (Com)