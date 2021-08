Rifiuti: Latina, da Regione Lazio via libera a impianto di biometano a Cisterna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come dichiara Roberto Zocchi – Direttore Ufficio Innovazione, Ricerca e Sviluppo di Greenthesis Group: “grazie a questo innovativo progetto, che risulterà strategico per l’intera Regione, il rifiuto si trasforma in risorsa, in questo caso finalizzato alla produzione di compost di qualità per l’agricoltura e biometano. Il biometano giocherà infatti un ruolo fondamentale nella transizione energetica a livello globale e rappresenta già oggi un elemento fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici e nella gestione dei rifiuti, in quanto è in grado di ridurre l’immissione di gas serra di almeno il 75 per cento rispetto a quella dei combustibili fossili. Il nostro progetto è pienamente in linea con il Green Deal europeo, in cui gli Stati membri dell’Unione Europea si impegnano a ridurre le emissioni di Co2 del 55 per cento entro il 2030”. L’intero processo, infine, oltre ad essere altamente rispettoso dell’ambiente, potrebbe quindi comportare un incentivo non indifferente per i suoli impoveriti dall’agricoltura intensiva e si prospetta possa mettere in moto un circolo virtuoso dalle grandi potenzialità per i territori, anche dal punto di vista occupazionale. (segue) (Com)