Rifiuti: Latina, da Regione Lazio via libera a impianto di biometano a Cisterna (3)

- Per far fronte al continuo aumento dei livelli di inquinamento, l’impiego delle bioenergie rappresenta, ad oggi, una opportunità concreta connessa ad una più consapevole sensibilità alle tematiche ambientali. La transizione verso una economia low carbon e circolare è realizzabile solo attraverso la progressiva sostituzione delle fonti di energia fossili con fonti di energia rinnovabili, caratterizzate da una maggiore capacità rigenerativa e da minori pressioni ambientali. Diventa quindi fondamentale che l’impiego delle bioenergie non sia più un settore di “nicchia”, ma un sistema di produzione “diffuso”, anche a livello territoriale, e di interesse sia per grandi produttori che per soggetti privati. Le opportunità di transizione verso uno sviluppo sostenibile basato sulla bioeconomia sono rappresentate dalla filiera della bioraffineria integrata, in cui la sorgente fossile è sostituita da una matrice organica rinnovabile e i rifiuti o sottoprodotti di un’industria diventano risorse per un’altra. In tale ottica, l’impianto di trattamento integrato anaerobico-aerobico per la produzione di biometano e compost Rifuture a Cisterna di Latina può essere visto come una moderna “bioraffineria” in grado di perseguire i più recenti obiettivi di sostenibilità in un contesto di Industria 4.0. (Com)