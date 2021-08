Bolivia: giustizia decreta altri sei mesi di arresti preventivi per ex presidente Anez (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia boliviana indaga anche sul ruolo giocato nella successione dal principale esponente dell'opposizione, il leader di Comunidad ciudadana, Carlos Mesa, fino ad oggi solo citato a testimoniare. Nella sua recente presentazione di fronte alla giustizia Mesa ha affermato che "questo processo non ha nessun fondamento legale e mira a legittimare di fronte alla società un'inchiesta illegale dove si cerca di alterare le prove e forzare testimoni ad autoincriminarsi per distruggere ogni residuo di opposizione politica". L'ex candidato giunto secondo nelle elezioni del 2019 dietro a Morales, ha quindi ribadito di aver agito "come cittadino rispettoso della legge e della Costituzione" durante il periodo di crisi istituzionale apertosi con le denunce di una presunta frode messa in atto dal Movimento al socialismo per consentire la vittoria di Morales al primo turno. (segue) (Brb)