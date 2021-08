Bolivia: giustizia decreta altri sei mesi di arresti preventivi per ex presidente Anez (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'Unione europea ha preso posizione invitando le autorità boliviane a trattare nell'ambito di un regolare processo giudiziario l'intero dossier. "Nei giorni scorsi in Bolivia sono stati emessi mandati di arresto contro l'ex presidente Ánez, i ministri del suo governo ad interim e altre ex autorità. Di conseguenza, l'ex presidente e due dei suoi ministri sono già stati arrestati. Si tratta di sviluppi preoccupanti che seguiamo da vicino", si legge in un comunicato del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). Nella nota, Bruxelles sottolinea che le accuse legate agli eventi del 2019 "devono essere trattate nell'ambito di un processo giudiziario trasparente e senza pressioni politiche, nel pieno rispetto dell'indipendenza dei poteri". A questo proposito, si legge ancora, le sfide attuali "richiedono unità e obiettivi comuni. L'Ue si aspetta che le differenze politiche vengano risolte attraverso il dialogo e la riconciliazione al fine di preservare la stabilità politica e il rispetto dei diritti umani. L'Ue continuerà a sostenere la Bolivia in questo sforzo", conclude la nota. (segue) (Brb)