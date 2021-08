Giustizia: Bergamini (FI), ristabilito il garantismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del processo penale approvata dalla Camera "è un tassello fondamentale del percorso riformatore intrapreso dal governo Draghi per portare l’Italia fuori dalla crisi". Lo dichiara il sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento del governo Draghi, Deborah Bergamini, che sottolinea come "da anni Forza Italia si batte per modificare un sistema che, in più occasioni, ha mostrato tutte le sue fragilità e storture, e continuerà a battersi, anche grazie ai referendum che sosteniamo convintamente. Saranno così direttamente i cittadini ad esprimere la loro opinione". Con la riforma Cartabia, necessaria per consentire la realizzazione dei progetti del Pnrr, "c’è un passo in avanti significativo e si ristabilisce finalmente quel cardine di ogni civiltà giuridica che chiamiamo garantismo, che negli ultimi anni qualcuno voleva archiviare", prosegue. "Grazie al contributo di Forza Italia, finalmente abbiamo dotato l’Italia di un sistema che è proprio di un Paese civile. A mio parere si tratta di una ulteriore prova di maturità di buona parte dei partiti che compongono la maggioranza. Questa è la strada da seguire nei prossimi anni per ridare slancio all’economia e alla nostra società”, conclude Bergamini.(Com)