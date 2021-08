Tunisia: Saied rimuove dall'incarico governatore di Sfax e ambasciatore negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha emesso due ordini presidenziali per rimuovere dall'incarico rispettivamente Najm al Din al Akhal, ambasciatore straordinario e commissario tunisino a Washington, e Anis Oueslati, governatore della città di Sfax. Lo ha annunciato la presidenza di Tunisi, in brevi comunicati pubblicati sulla sua pagina Facebook ufficiale, senza fornire ulteriori informazioni sulle ragioni delle due decisioni. La rimozione dei due funzionari giunge a pochi giorni dalla decisione di Saied, lo scorso 25 luglio, di sollevare dall'incarico il primo ministro Hichem Mechichi e di sospendere per 30 giorni le attività dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), il parlamento del Paese. (Tut)