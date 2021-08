Milano: da Caritas Ambrosiana nuovi prodotti recuperati con le eccedenze alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli scaffali degli Empori e delle Botteghe della solidarietà da questa settimana si trova una nuova linea di prodotti realizzati con il recupero delle eccedenze alimentari, i sughi "R.e.al", passate realizzate con il recupero delle eccedenze alimentari (come indicato dal nome sull'etichetta). Lo annunacia in una nota la Caritas Ambrosiana annunciando il nuovo progetto realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale “il Grigio”, realtà di Calolziocorte che offre opportunità di lavoro a persone svantaggiate. "Quest'anno abbiamo salvato dalla discarica in media 64 quintali di prodotto, al mese, ma nonostante l'intervento anche di altri operatori, le quantità che finiscono in discarica restano davvero importanti”, commenta in una nota Francesco Manzoni, presidente della cooperativa “il Grigio”. Il processo di produzione inizia ogni mattina, quando gli addetti del reparto di trasformazione alimentare prelevano dai banchi dei grossisti dell'Ortomercato di Milano i pomodori rimasti invenduti e destinati ad essere gettati via. (segue) (Com)