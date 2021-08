Milano: da Caritas Ambrosiana nuovi prodotti recuperati con le eccedenze alimentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel laboratorio di Calolziocorte (Lc) vengono poi puliti, cotti e imbottigliati, prima di essere distribuiti alla rete della Caritas Ambrosiana. "Come ci ricorda Papa Francesco, il cibo buttato è sottratto ai poveri. Se qualcuno ancora credeva che lo scandalo dello spreco riguardasse solo i paesi in via di sviluppo, con la crisi economica e sociale prodotta dal Covid è tempo che si ricreda definitivamente" sottolinea Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. Un nuovo progetto che imprime una forte accelerazione al programma anti-spreco voluto da Caritas. "Pensare che a Milano mentre ci sono persone che non riescono ad acquistare gli alimenti sufficienti a garantire loro un apporto nutrizionale adeguato, una quota della nostra produzione alimentare venga ancora smaltita come rifiuto per limiti organizzativi e commerciali deve farci riflettere su quanto si debba ancora fare", conclude Gualzetti. (Com)