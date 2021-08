Svizzera: a Crans-Montana si parla di moda italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Crans-Montana, si parla dell’arte e della moda italiana. L’Istituto italiano di cultura di Zurigo, in collaborazione con l’Associazione Amitalia, propone una rassegna cinematografica con film dedicati ai grandi della moda. Lo riferisce la Farnesina tramite il suo portale istituzionale. “House of Cardin” narra la storia di Pierre Cardin, nativo italiano e naturalizzato francese, tra i più rivoluzionari creatori di moda del XX secolo. Stilista, imprenditore e mecenate che ha contraddistinto la moda internazionale con il suo stile inconfondibile. La rassegna prevede poi il 15 agosto “La moda proibita” di Roberto Capucci, il primo documentario realizzato sull’alta moda italiana dedicato ad uno “scultore della seta”, e il 22 agosto “Borsalino City”, la storia del cappello più famoso del mondo e del suo inventore Giuseppe Borsalino. Si termina il 29 agosto con “Ottavio Missoni 100”, un padre fondatore del made in Italy, “maestro del colore” e atleta fenomenale celebrato nel centenario della nascita. (Res)