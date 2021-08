Bielorussia: altri due atleti non rientreranno in patria dopo il caso Tsimanousskaya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due atleti bielorussi non rientreranno in madrepatria dopo quanto accaduto alla velocista Krystsina Tsimanousskaya alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo rende noto l’emittente "Deutsche Welle". Si tratta di Yana Maksimova e del marito Andrej Kravchenko. “Dopo quanto accaduto non ho in programma di tornare in Bielorussia. Ho una figlia piccola e non possono assumermi rischi”, ha detto Maksimova, attualmente in Germania con la sua famiglia. L’atleta ha spiegato in un post su Instagram che anche suo marito ha preso la medesima decisione. Kravchenko è uno di oltre 400 sportivi che hanno firmato una lettera aperta nell’agosto del 2020, con la quale hanno condannato le irregolarità delle elezioni presidenziali bielorusse e la violenza da parte delle forze dell’ordine contro chi protestava pacificamente. Maksimova ha detto di augurarsi di poter tornare a gareggiare per il suo Paese “sotto la bandiera biancorossa”, ovvero quella assurta a simbolo dell’opposizione democratica del Paese. (Geb)