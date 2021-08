Imprese: per Sace Bt risultati semestrali in crescita e nuovi servizi per il rilancio italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace Bt, la società del gruppo Sace specializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni, nella protezione dei rischi della costruzione e nei rami elementari, ha annunciato i principali risultati relativi al primo semestre dell’anno in corso, mostrando un trend crescente nei principali indicatori economico-finanziari presentati nel bilancio. Nonostante il perdurare del contesto pandemico, nel primo semestre 2021 - riferisce una nota - Sace Bt ha mantenuto costante l’impegno a portare avanti la propria missione di offerta di servizi assicurativi alle imprese clienti, con un focus particolare sulle Pmi, in continuità con l’esercizio precedente, mobilitando risorse per 2,1 miliardi di euro. La raccolta premi ha evidenziato un incremento complessivo pari al 25 per cento, che ha riguardato tutte le linee di business: credito (+6 per cento), cauzioni (+12 per cento) e altri rami danni (+60 per cento), raggiungendo così i 61,2 milioni di euro. Allo stesso tempo, il semestre ha beneficiato di una riduzione del 25 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2020, degli oneri per sinistri - al lordo della riassicurazione - con una buona performance su tutti i rami. Tali valori, fra gli altri, hanno determinato un utile netto pari a 823 mila euro, in crescita del 82 per cento rispetto al primo semestre dell’anno precedente. (segue) (Com)