Trasporti: Ferrovienord, proseguono i lavori per il terzo binario tra Milano Affori e Cormano-Cusano

- Proseguono i lavori per la realizzazione del terzo binario tra la stazione di Milano Affori e la stazione di Cormano-Cusano sulla linea Bovisa-Seveso di Ferrovienord. Un intervento dal valore di più di 12 milioni di euro, finanziato da Regione Lombardia, per ammodernare la linea. A oggi sono stati realizzati gli interventi propedeutici ai lavori ferroviari oltre che la sistemazione delle aree limitrofe alla ferrovia. Da settembre, in orario notturno per non interferire con la normale circolazione ferroviaria, inizieranno le operazioni di posa del nuovo binario. Il completamento di questo intervento è previsto per luglio 2022 e avrà come effetto l'aumento della regolarità delle corse e permetterà il futuro attestamento della linea S12 (Cormano Cusano - Milano Passante – Melegnano). I lavori per la realizzazione del terzo binario sono stati suddivisi in diverse fasi per minimizzare l'impatto sulla viabilità ordinaria adiacente il tracciato. Al momento è stato chiuso definitivamente al traffico il passaggio a livello in via Oroboni; lungo via del Reno è in corso di preparazione la nuova sede ferroviaria, mentre è stata ultimata quella tra Bruzzano e Cormano. (Com)