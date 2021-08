Romania: ministro Esteri Aurescu sente Borrell, chiesta solidarietà Ue su caso Mercer Street (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, il ministro degli Esteri "ha informato delle iniziative diplomatiche intraprese a seguito dell'incidente e ha precisato che la Romania continuerà il coordinamento a livello bilaterale, insieme ai suoi partner strategici, nonché le iniziative a livello multilaterale, per individuare le misure di risposta più appropriate". A sua volta, Borrell ha espresso le sue condoglianze per la morte del cittadino romeno che si trovava a bordo della nava e ha sottolineato la gravità di questo attacco, assicurando che l'Ue "è solidale con la Romania in quanto membro dell'Unione colpita dall'incidente, seguendo da vicino e attivamente gli sviluppi in questo caso". L'Unione e la Nato hanno condannato l'attacco di giovedì alla petroliera "Mercer Street" nel Mar Arabico, che Stati Uniti, Israele e Regno Unito hanno attribuito all'Iran, ma la Commissione europea ha chiesto di "evitare qualsiasi azione dannosa per la pace e la stabilità nella regione". La petroliera di proprietà giapponese che opera sotto bandiera liberiana dalla compagnia Zodiac Maritime e che appartiene al miliardario israeliano Eyal Ofer, è stata oggetto di un attacco giovedì mentre navigava senza carico nel Mar Arabico, al largo del costa dell'Oman. Un membro romeno dell'equipaggio della nave e un impiegato britannico della compagnia di sicurezza Ambrey sono stati uccisi. Washington ha promesso lunedì una "risposta collettiva" insieme ai suoi alleati contro l'Iran dopo l'attacco, che secondo Israele, Stati Uniti e Regno Unito sarebbe stato effettuato con un drone da parte dell l'Iran che smentisce questa ricostruzione. (Rob)