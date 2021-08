Libano: Borrell, a un anno da esplosione nel porto di Beirut popolo aspetta ancora risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un anno dalla devastante esplosione nel porto di Beirut questo tragico evento, le famiglie delle vittime e il popolo libanese aspettano ancora risposte. Lo ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza del’Ue, Josep Borrell. “Un anno fa una devastante esplosione nel porto di Beirut ha causato più di 200 morti, migliaia di feriti e ingenti danni a case e attività commerciali. L'Unione europea ha fornito rapidamente un'assistenza sostanziale per affrontare i bisogni immediati e le conseguenze dell'esplosione, nonché per sostenere la ripresa dall'esplosione. L'Unione europea esorta nuovamente le autorità libanesi a fornire risultati, senza ulteriori ritardi, sulle indagini in corso sulle cause dell'esplosione”, ha detto Borrell, che ha aggiunto: “L'Unione europea commemora il primo anniversario di questa tragedia, riconfermando piena solidarietà e sostegno al popolo libanese”. (segue) (Beb)