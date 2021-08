Libano: Borrell, a un anno da esplosione nel porto di Beirut popolo aspetta ancora risposte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue, ha affermato l’Alto rappresentante, “incoraggia i leader politici libanesi a cogliere questa opportunità per riconquistare la fiducia del popolo libanese, mettere da parte le loro divergenze e formare rapidamente un governo con un mandato forte per affrontare le attuali crisi economiche, finanziarie e sociali, attuare riforme attese da tempo, come richiesto anche dall’Fmi, e prepararsi alle elezioni del 2022. L'Unione europea accoglie e parteciperà alla conferenza presieduta congiuntamente da Francia e Nazioni Unite oggi a sostegno delle persone più vulnerabili del Libano”, ha concluso Borrell. (Beb)