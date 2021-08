India: vaccini, oltre 485 milioni di somministrazioni in 200 giorni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino più utilizzato è il Covishield, nome commerciale dell’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii). Il 7 giugno, su raccomandazione del Gruppo nazionale di esperti per l’amministrazione del vaccino Covid-19 (Negvac) l’intervallo per la seconda dose è stato allungato a 12-16 settimane. Per l’altro vaccino in uso, l’indiano Covaxin prodotto da Bharat Biotech, il richiamo è stato confermato a distanza di quattro-sei settimane. A maggio è iniziata anche la somministrazione pilota del vaccino russo Sputnik V. Al fine di espandere le opzioni per l’uso domestico, il governo ha accelerato l’iter delle autorizzazioni di emergenza per i vaccini prodotti all’estero che sono già stati approvati dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense, dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema), dalla Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra) britannica, dall’Agenzia dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici (Pdma) giapponese e dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). È stata autorizzata l’importazione del vaccino prodotto dall’azienda statunitense Moderna. (segue) (Inn)