Covid: Fedriga (Regioni) su green pass, capire evoluzione pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna capire l’evoluzione della pandemia. Ora è importante mettere in campo le misure necessarie con la massima prudenza, in modo che rispondano alle esigenze di contenimento reale della pandemia”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in collegamento con “Morning News” su Canale 5, parlando di green pass. “Rischiare di spingere troppo da una parte o dall’altra” in termini di restrizioni “potrebbe essere dannoso e non compreso”, ha aggiunto. “E’ un equilibrio difficile - ha spiegato -. La sfida di oggi è quello di muoversi insieme alla popolazione”.(Rin)