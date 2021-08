Grecia: ancora emergenza incendi in Attica, ad Acarne danni "incalcolabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a bruciare la terra a nord di Atene tra la zona boschiva e la città di Varympompi nell'Attica. Nonostante gli ingenti sforzi dei Vigili del fuoco e dei volontari che sono proseguiti per tutta la notte, resistono ancora diversi focolai di grandi dimensioni in tutta l'area. Le strade sono ancora chiuse al traffico mentre le autorità hanno chiesto ieri ai cittadini di lasciare le proprie abitazioni. Più di 500 vigili del fuoco hanno combattuto le fiamme per l'intera notte, secondo quanto riportato dalla stampa di Atene. Dopo aver devastato Thrakomakeones, Adames e il villaggio Olimpico, gli incendi hanno raggiunto la periferia di Kryoneri nelle prime ore di oggi dove la popolazione ha abbandonato l'area. “La distruzione è incalcolabile”, ha detto il sindaco di Acarne, Spyros Vrettos, all'emittente televisiva "Skai". “C'è cenere ovunque, è terribile. Decine di ettari di pineta sono stati rasi al suolo, decine di case sono state completamente distrutte", ha aggiunto, affermando che l'amministrazione comunale inizierà oggi a fare il punto sui danni riportati. (segue) (Gra)