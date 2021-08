Grecia: ancora emergenza incendi in Attica, ad Acarne danni "incalcolabili" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha presieduto questa mattina una riunione di emergenza a Varympompi, tenutasi in un centro di coordinamento mobile vicino al luogo dell'incendio. "Un grande ringraziamento alle donne e agli uomini dei vigili del fuoco. Hanno svolto un lavoro molto importante per tutta la notte, soprattutto da parte delle squadre di terra. Abbiamo dovuto affrontare un incendio estremamente difficile in condizioni di caldo estremo", ha detto Mitsotakis. "Gli incendi 'più da incubo' sono quelli che si verificano nelle foreste intorno alle aree urbane. Mi aggrappo al fatto che, grazie a Dio, non abbiamo finora avuto perdite di vite umane e che il sistema di evacuazione ha funzionato in modo esemplare. La nostra infrastruttura critica ha retto", ha aggiunto. "Le case saranno ricostruite ma ci sono ancora tempi difficili davanti. Abbiamo ancora qualche giorno di canicola e poi il inizieranno i venti, nel qual caso chiedo a tutti di rimanere in assoluta allerta affinché i danni da ora in poi siano il meno possibile", ha osservato ancora il capo di governo ringraziando i Vigili del fuoco, la polizia e i volontari per avere affrontato una situazione "estremamente difficile". (segue) (Gra)